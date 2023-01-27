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27 января, 18:03

Карелин оценил рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал мнение, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные старты не стоит воспринимать всерьез без их воплощения на практике.

«Вот когда все состоится, когда мы заявимся, когда нас допустят... Я готов комментировать результаты, но ни в коей мере не эту кучу экивоков, запятых и плохо прикрытых смыслов», — приводит ТАСС слова Карелина.

25 января МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных соревнований в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16902477
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