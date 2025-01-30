Кандидат в президенты МОК Юхан Элиаш: «Спортсмены никогда не должны быть использованы в политических целях»

Кандидат в президенты МОК, действующий президент федерации лыжных видов спорта Юхан Элиаш, на презентации своей программы, отвечая на вопрос о ситуации с выступлением России на Олимпийских играх заявил:

— Я считаю, что в нынешних условиях, а также оглядываясь на Париж, программа индивидуальных нейтральных спортсменов сработала очень хорошо. И я думаю, что это очень важно. Потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Спортсмены никогда не должны быть использованы в политических целях. Поэтому я верю в эту программу и в то, что мы должны убедиться в том, что и для Милано-Кортины, ее примут все зимние федерации.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта в Греции. Помимо Элиаша, в список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Давид Лапартьян, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн.