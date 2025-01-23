Кандидат в президенты МОК Лаппартьен поделился позицией по допуску России на Олимпиаду

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лаппартьен считает, что Россия не должна быть исключена из олимпийского движения.

«Исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК — мирно объединять людей посредством спорта. Естественно, они хотят вернуться на международную арену. Решение по этому поводу должно быть принято в надлежащее время, но очевидно, что ни одна страна не должна быть окончательно исключена из олимпийского движения. Что касается Олимпиады 2026 года в Милане, то я не думаю, что мы должны торопиться с ответом на этот вопрос», — цитирует Лаппартьена France-Presse.

51-летний француз является главой Международного союза велосипедистов (UCI) с 2017 года.

Выборы нового президента МОК должны пройти 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.