Кандидат в президенты МОК Фейсал Аль Хусейн: «Я бы очень хотел найти механизм, чтобы вернуть Россию»

Кандидат в президенты МОК принц Фейсал Аль-Хусейн (Иордания) на презентации своей программы ответил на вопрос о возможном выступлении России на Олимпийских играх.

— Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем иметь возможность пригласить весь мир на Олимпийские игры. Думаю, в этом и заключается наша цель. Речь идет о включении, а не исключении. Но я также понимаю, что существуют определенные ограничения и проблемы, связанные с тем, как расширить эту сферу. Сейчас, насколько я понимаю, исключение российских спортсменов основано на нарушении Олимпийской хартии. Моя роль и ответственность как президента МОК заключается в соблюдении Олимпийской хартии, и пока никто ее не нарушает, нет никаких оснований для санкций. И я бы очень хотел найти механизм, с помощью которого мы могли бы вновь ввести их. Мир сильнее, когда мы все вместе. И я думаю, что именно это и делают Олимпийские игры. Они объединяют весь мир, будь то зрители, будь то участники, когда вы находитесь в Олимпийской деревне и видите форму разных цветов, а вокруг ходят люди и разговаривают друг с другом — это наша сила, и она должна охватывать всех людей, а не быть эксклюзивной или ограничивать людей от приезда. Для меня олимпийский идеал заключается именно в этом, но очевидно, что любая страна, нарушающая Олимпийскую хартию, столкнется с санкциями, — сказал Аль Хуссейн.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта в Греции. Помимо Аль-Хуссейна, в список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш и Давид Лапартьян.

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