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Канделаки выступила против альтернативных Олимпиаде соревнований в России

09:52
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки не считает целесообразным проведение альтернативных Олимпиаде соревнований на территории России. 9 декабря 2019 года исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия могла бы сама проводить у себя Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения ВАДА.

«Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», — цитирует РИА «Новости» Канделаки. Отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить в России аналог Олимпиады, она риторически сказала: «А зачем?»

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200116/1563476967.html

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