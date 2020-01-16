Канделаки выступила против альтернативных Олимпиаде соревнований в России

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки не считает целесообразным проведение альтернативных Олимпиаде соревнований на территории России. 9 декабря 2019 года исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия могла бы сама проводить у себя Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения ВАДА.

«Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», — цитирует РИА «Новости» Канделаки. Отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить в России аналог Олимпиады, она риторически сказала: «А зачем?»