Губерниев сообщил, что Олимпиада в Токио не состоится из-за коронавируса

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что летние Олимпийские Игры-2020 в Токио не состоятся. Известный телеведущий утверждает, что у него есть друг, который работает в окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Други мои, расслабьтесь, никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абэ работает мой корешок», — написал в Telegram Губерниев.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее из-за эпидемии коронавируса были приостановлены многие крупные спортивные соревнования, в том числе: НХЛ, КХЛ, НБА и другие. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 304 035 человек. Умерших — 12 978, выздоровевших — 94 674. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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