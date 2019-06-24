Италия обошла Швецию на выборах хозяйки Игр-2026 на 13 голосов

Опубликованы результаты голосования на выборах места проведения Олимпиады-2026. Победу одержала совместная заявка итальянских Милана и Кортина-д'Ампеццо. Вторым кандидатом была Швеция (Стокгольм и Эре).
Всего проголосовало 82 члена исполкома МОК. 47 человек отдали голоса Италии, 34 - Швеции. 1 голос признан недействительным.
Results of the election for the Host City of the Olympic Winter Games 2026 #134IOCSession #WinterOlympics pic.twitter.com/zZ3AlptZIC— IOC MEDIA (@iocmedia) 24 июня 2019 г.
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