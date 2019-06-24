19:35 | Олимпиада

Италия обошла Швецию на выборах хозяйки Игр-2026 на 13 голосов

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Опубликованы результаты голосования на выборах места проведения Олимпиады-2026. Победу одержала совместная заявка итальянских Милана и Кортина-д'Ампеццо. Вторым кандидатом была Швеция (Стокгольм и Эре). 

Всего проголосовало 82 члена исполкома МОК. 47 человек отдали голоса Италии, 34 - Швеции. 1 голос признан недействительным.

 

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