Италия обошла Швецию на выборах хозяйки Игр-2026 на 13 голосов

Опубликованы результаты голосования на выборах места проведения Олимпиады-2026. Победу одержала совместная заявка итальянских Милана и Кортина-д'Ампеццо. Вторым кандидатом была Швеция (Стокгольм и Эре).

Всего проголосовало 82 члена исполкома МОК. 47 человек отдали голоса Италии, 34 - Швеции. 1 голос признан недействительным.