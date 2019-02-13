Источник: Ухова лишили золота Игр-2012 из-за доклада Макларена

В пятницу 12 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них: Иван Ухов, Люкман Адамс, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Анна Булгакова, Светлана Школина, Татьяна Фирова, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова и Гульфия Агафонова. Все они дисквалифицированы и лишены главных медалей в карьере. Иван Ухов – олимпийского золота Лондона-2012, Светлана Школина – победы на московском чемпионате мира, а Люкман Адамс – титула чемпиона мира в закрытых помещениях-2014.

Inside the games после публикации вердикта опубликовали материал, в котором говорится о мотивировочной часть решения CAS. Решения по легкоатлетам были вынесены на основании данных доклада профессора Ричарда Макларена​ о допинге в российском спорте.