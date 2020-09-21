Источник: Сын экс-главы ИААФ получил 370 тысяч долларов от заявочного комитета Олимпиады в Токио

Папа Масса Диак, сын экс-главы Международной федерации легкой атлетики (ИААФ, ныне World Athletics — Прим. «СЭ») Ламина Диака получил деньги от заявочного комитета Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает Kyodo. Указано, что эта сумма составила в общей сложности 370 тысяч долларов.

По данным источника, перевод средств был осуществлен частями как до, так и после объявления Токио хозяином игр. Для этого использовалась сингапурская консалтинговая фирма Black Tidings Co, которая уже прекратила существование. В 2013 году она получила два миллиона долларов от заявочного комитета за консультационные услуги.

Согласно документам, к январю 2014 года сингапурская фирма перевела более 150 000 долларов на личный счет 55-летнего Папы Массаты Диака, отец которого Ламин Диак был на тот момент членом МОК, а также возглавлял ИИААФ.

Также указано, что 35 тысяч перевели на счет Диака-младшего в российском банке, название которого не указано. 55-летний функционер утверждает, что получил выплаты по спонсорскому контракту в Китае. Он отметил, что эти деньги не имеют отношения к Олимпиаде-2020.

Ранее 87-летни Диак старший получил два года тюрьмы и еще два условно за коррупцию Таким было решение парижского суда. Диак-младший получил пять лет тюрьмы. Также Диак-отец оштрафован на 500 тысяч долларов, а его сын — на миллион.