Источник: Синнер может зажечь огонь Олимпиады-2026

Первая ракетка мира итальнец Янник Синнер является одним из кандидатов на прохождение заключительного этапа эстафеты олимпийского огня зимней Олимпиады — 2026, сообщает RMC Sport.

По информации источника, теннисист может зажечь огонь домашних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

24-летний Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема», а также 20 турниров ATP. В составе национальной сборной он дважды становился победителем Кубка Дэвиса — в 2023 и 2024 годах.