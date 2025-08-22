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ОИ Милан Кортина 2026

22 августа 2025, 18:51

Источник: Синнер может зажечь огонь Олимпиады-2026

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира итальнец Янник Синнер является одним из кандидатов на прохождение заключительного этапа эстафеты олимпийского огня зимней Олимпиады — 2026, сообщает RMC Sport.

По информации источника, теннисист может зажечь огонь домашних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

24-летний Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема», а также 20 турниров ATP. В составе национальной сборной он дважды становился победителем Кубка Дэвиса — в 2023 и 2024 годах.

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Олимпиада
Янник Синнер
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