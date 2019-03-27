Источник: МОК перераспределил золотые медали Олимпиады-2014, отобранные у экипажей Зубкова

Международный олимпийский комитет (МОК) передал команде Латвии золотые медали Олимпиады-2014, отобранные у российской четверки бобслеистов в составе Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, сообщает портал Inside The Games. Золото получили Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте и Янис Стренга.

На второе место поднялась команда США (Стивен Холкомб, Кертис Томасевич, Кристофер Фогт, Стивен Лэнгтон) на третье - Великобритании (Джон Джеймс Джексон, Брюс Таскер, Стюарт Бенсон, Джоэл Фирон).

В соревнованиях двоек золото Зубкова и Воеводы перешло к швейцарскому экипажу (Беат Хефти и Алекс Бауманн), серебро - американцам Холкомбу и Лэнгтону, бронза - представителям Латвии Мелбардису и Дрейшкенсу.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова и Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи.

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