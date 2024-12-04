Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 20:43

Исполком МОК предложил переизбрать Тарпищева в качестве члена организации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шамиль Тарпищев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил переизбрать главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в качестве члена организации, сообщается на официальном сайте МОК.

Также к переизбранию с учетом возрастного ценза предложены кандидатуры принцессы Норы Лихтенштейнской, Нг Сер Мианга (Сингапур), Хуана Антонио Самаранча (Испания), Лидии Нсекеры (Бурунди), Баклая Теменгиля (Палау), Кристин Клостер (Норвегия), Кхунинг Патамы Лисвадтракул (Таиланд), Жан-Кристофа Роллана (Франция) и Ингмара Де Воса (Бельгия).

76-летний Тарпищев входит в число членов МОК с 1994 года.

Олимпиада
Шамиль Тарпищев
МОК
Читайте также
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

МОК обнародовал детали процедуры голосования на выборах президента организации

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости