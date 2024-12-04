Исполком МОК предложил переизбрать Тарпищева в качестве члена организации

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил переизбрать главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в качестве члена организации, сообщается на официальном сайте МОК.

Также к переизбранию с учетом возрастного ценза предложены кандидатуры принцессы Норы Лихтенштейнской, Нг Сер Мианга (Сингапур), Хуана Антонио Самаранча (Испания), Лидии Нсекеры (Бурунди), Баклая Теменгиля (Палау), Кристин Клостер (Норвегия), Кхунинг Патамы Лисвадтракул (Таиланд), Жан-Кристофа Роллана (Франция) и Ингмара Де Воса (Бельгия).

76-летний Тарпищев входит в число членов МОК с 1994 года.