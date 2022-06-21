Испания отказалась от заявки на проведение Олимпиады-2030
Национальный олимпийский комитет Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает Marca.
Такое решение было принято из-за отсутствия согласия между правительствами Арагона и Каталонии, которые так и не смогли договориться о том, как будут распределяться мероприятия между регионами.
Международный олимпийский комитет ранее получил еще 3 заявки на проведение зимних Олимпийских игр-2030. Конкуренцию Испании готовы были составить американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и канадский Ванкувер.
Еще ряд государств изучают целесообразность участия в тендере на проведение зимней Олимпиады.
Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет объявлено на сессии МОК в 2023 году.
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