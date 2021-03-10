Исинбаева считает, что Бах справляется со всеми поставленными задачами на посту президента МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева поздравила Томаса Баха с переизбранием и поделилась мнением о его работе.

«В первую очередь хочу поздравить вас с переизбранием. Вчера я осознала, какая огромная работа была проделана вами за время первого вашего президентского срока. Когда в 2016 году я была избрана в комиссию спортсменов, мне было сложно представить, что происходит в МОК. И сейчас я рада видеть, что все задачи, которые вы поставили перед собой в самом начале, были достигнуты.

Надеюсь, что сегодня вы будете спать крепко, потому что завтра будет новый день и открыта новая страница вашего президентства. Уже завтра вы должны забыть все, что было сделано и достигнуто, поскольку вам предстоит решать новые задачи. Надеюсь, следующие четыре года вашего президентства будут спокойными, стабильными и предсказуемыми. Наша комиссия спортсменов готова вам во всем помогать", — цитирует ТАСС Исинбаеву.

Олимпийский чемпион-1976 по фехтованию Томас Бах возглавил МОК в сентябре 2013. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.