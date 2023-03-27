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Чен — о заседании исполкома МОК: «Никакого решения по допуску россиян завтра принято не будет»

Мария Гусева
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Российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась ожиданиями от предстоящего заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Никакого решения завтра принято не будет, — цитирует RT Чен. — Особенно по нашим и белорусским спортсменам. Они будут сохранять интригу до самого конца. Еще не разработан до конца их план действий, который можно демонстрировать всему миру. Я думаю, что там еще идут консультации. Все это происходит под политическим давлением, с участием ангажированных структур. В этом плане Томасу Баху сложно. По его риторике видно, что он сам хочет допустить россиян, чтобы все уже успокоились. Чтобы Олимпийские игры прошли спокойно и насыщенно, а без российской команды это невозможно. Его желание, чтобы мы там были, есть. Но на него давят.

По ощущениям, в конце апреля либо же вначале мая этот вопрос должен быть решен. Потому что в это время у большинства спортсменов начинаются основные квалификационные соревнования, где им будут начисляться предолимпийские очки. Они будут тянуть до конца, всех выслушают, посмотрят, куда дует ветер. Выслушают всех спортсменов и решат, на чьей стороне больше голосов. К примеру, большинство спортсменов из стран Глобального Юга в основном выступают за наше возвращение. И я уверена, что их намного больше, чем спортсменов из стран, которые категорически против".

28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором рассмотрят вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

Источник: RT
МОК
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