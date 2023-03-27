Чен — о заседании исполкома МОК: «Никакого решения по допуску россиян завтра принято не будет»

Российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась ожиданиями от предстоящего заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Никакого решения завтра принято не будет, — цитирует RT Чен. — Особенно по нашим и белорусским спортсменам. Они будут сохранять интригу до самого конца. Еще не разработан до конца их план действий, который можно демонстрировать всему миру. Я думаю, что там еще идут консультации. Все это происходит под политическим давлением, с участием ангажированных структур. В этом плане Томасу Баху сложно. По его риторике видно, что он сам хочет допустить россиян, чтобы все уже успокоились. Чтобы Олимпийские игры прошли спокойно и насыщенно, а без российской команды это невозможно. Его желание, чтобы мы там были, есть. Но на него давят.

По ощущениям, в конце апреля либо же вначале мая этот вопрос должен быть решен. Потому что в это время у большинства спортсменов начинаются основные квалификационные соревнования, где им будут начисляться предолимпийские очки. Они будут тянуть до конца, всех выслушают, посмотрят, куда дует ветер. Выслушают всех спортсменов и решат, на чьей стороне больше голосов. К примеру, большинство спортсменов из стран Глобального Юга в основном выступают за наше возвращение. И я уверена, что их намного больше, чем спортсменов из стран, которые категорически против".

28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором рассмотрят вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.