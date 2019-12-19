Чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала работу спортивных федераций России по борьбе с допингом.

? То, что происходит в последние пять лет — у нас развалилось все, — сказала Чен в эфире радио «Эхо Москвы». — Мы все пытаемся понять, что происходит, что делают наши организации спортивные в решении этого вопроса. Но мы за пять лет так и не поняли, что они делают. Они нам рассказывают каждый раз, что они проводят какую-то огромную работу, что эта работа проведена. Вы знаете, я спортсмен, у меня так не получается. Я если вам рассказываю, что я где-то тайно и много тренируюсь и работаю, то я потом выхожу на соревнования и выигрываю турнир, устанавливаю мировой рекорд. И появляется флаг моей страны. И вы видите результаты моей работы.

Я сегодня хочу спросить: где критерии оценки результата наших спортивных организаций? Где результат этой работы?