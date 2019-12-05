Инфантино предложили включить в исполком МОК

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета одобрил предложение включить в состав президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба МОК. Предложение будет представлено на сессии МОК 10 января 2020 года.

Помимо Инфантино, в состав рекомендован президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита и президент Международной федерации Тенниса Дэвид Хаггерти.

Включение трех новичков увеличит общее число членов МОК до 108.