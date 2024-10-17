Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 08:29

Мамедов: «Если я правильно понимаю, то Дегтярев будет не только министром спорта, но и главой ОКР»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, кто станет новым президентом ОКР.

«Станислав Алексеевич мне в конце сентября сказал о своем решении. Морально мы были готовы. В жизни все проходящее. Значит так нужно. Кто займет его пост? Если вы внимательно читаете прессу, то знаете, что структура будет объединена. Руководитель спорта будет один — один начальник. Если я правильно понимаю, то Дегтярев будет не только министром спорта, но и президентом ОКР», — сказал Мамедов «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.

Ильгар Мамедов
Михаил Дегтярев
Станислав Поздняков
Читайте также
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Начались съемки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Захарова ответила Мерцу на его заявление об ультиматуме России
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости