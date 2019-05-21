ИИХФ на этой неделе примет решение об участии сборной Китая в Олимпиаде

На это неделе пройдет конгресс ИИХФ, где будет принято решение об участии сборной Китая в мужском хоккейном турнире зимней Олимпиады-2022. Игры пройдут в столице страны Пекине.

Как правило, место на Олимпиаде получают девять сборных - восемь стран, лидирующих в рейтинге ИИХФ и страна-хозяйка Игр. Еще три участника должен определить квалификационный турнир.

Как сообщает в своем Твиттере журналист TSN Горд Миллер, участие Китая под вопросом из-за их места в рейтинге ИИХФ (32-е).

В случае принятия решения о том, что Китай в турнире не участвует, девятую путевку на Олимпиаду отдадут сборной, которая станет девятой в рейтинге ИИХФ после завершения чемпионата мира. Если Словакия обыграет Данию, а Латвия - Норвегию, то девятая позиция достанется словакам.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.