Хоркина заявила, что поддерживает идею проведения летней Олимпиады 2036 года в России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году.

«Наконец-то, хоть какие-то голоса зазвучали! — приводит слова Хоркиной «Газета.Ru». — Как раз мой младший сын подготовится, попадет в сборную команду по спортивной гимнастике и будет выступать, ура!

В каждой шутке есть доля правды, но если говорить серьезно, я давно ждала, когда все-таки мы услышим такие слова, заявления или просто мнения. Спасибо Сергею Викторовичу. Я буду с нетерпением ждать и готовить наших детей. Хоть я сейчас и работаю в клубе ЦСКА, но вместе с тем, буду искать самых талантливых, красивых, умных — бойцов с характером, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в 2036 году.

Конечно, я очень хочу, чтобы мы приняли летнюю Олимпиаду, потому что с 1980 года много времени прошло. Зимние Игры провели отличные — у нас все есть и для летних. Я поддерживаю такую вероятность, готова участвовать в заявочной кампании и сделать все возможное, чтобы мы завоевали право быть хозяевами Олимпиады-2036».

13 августа Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года.