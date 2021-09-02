Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление мэра Владивостока Константина Шестакова о намерении побороться за проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Лавров уже допустил возможность проведения игр 2036 года, но в Петербурге либо Казани. Теперь мэр Владивостока подключился. Вообще меня очень радует инициатива, что наша любимая страна хочет и может провести летние Олимпийские игры. С 1980 года у нас ее не было! Я всячески поддерживаю и заявления Лаврова и мэра Владивостока. Не важно, один наш город будет участвовать или несколько, но во Владивостоке обязательно нужен дворец по спортивной и художественной гимнастике! Он там очень нужен, вне зависимости от Олимпиады. Это крайне важный регион, в котором такой дворец поможет развитию нашего вида спорта», — сказала Хоркина «СЭ».

Также девятикратная чемпионка мира оценила шансы наших городов на проведение Олимпиады.

«Зимние игры мы провели на ура, пора бы и летней заняться. Не важно, какой будет город, я поддерживаю. Мы всегда ответственно подходим к большим мероприятиям, проводим их на самом высоком уровне. И это подтверждают чиновники международных организаций. Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта и Универсиада в Казани получали самые высокие баллы по всем параметрам. Пусть МОК услышит наши заявления про 2036 год и отдает в руки России такой важный старт», — добавила Хоркина.

Ранее мэр Владивостока Констанин Шестаков подчеркнул, что проведение Олимпиады позволит создать городу дополнительную инфраструктуру.