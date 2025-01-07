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Сегодня, 13:27

Губерниев: «Мы с юристами засудим Канаду, когда ситуация будет меняться»

Камила Абдурахманова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу возможной отмены санкций со стороны Канады в его адрес.

«Санкции накладываются быстро, а снимаются медленно. У меня есть договоренность с международными юристами. Когда ситуация будет меняться, мы засудим Канаду, ей непоздоровится. Что касается того, чтобы съездить в Канаду и лично увидеть рекорд Овечкина, то не факт, что он будет именно там. Большие шансы, что это случится в США. Пока об этом не думаю. В конце концов не важно, поедем ли мы туда лично. Главное, чтобы он установил этот рекорд, все было в порядке со здоровьем и с голевым чутьем», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о скором уходе со своего поста, а также с позиции руководителя правящей партии.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Губерниев
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