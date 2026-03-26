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26 марта, 18:04

Губерниев связал запрет МОК на выступление трансгендеров среди женщин с политикой Трампа в США

Александр Абустин
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) ввести запрет для трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) на участие в женских соревнованиях.

«Это поможет здравому смыслу, но, поскольку мы нигде не выступаем, нас это никак не коснется. Все к этому и шло, что они запретят. МОК в этом смысле ориентируется на США и те веяния, которые происходят там с приходом Трампа. Придет другой президент — будут ориентироваться на его мнение. Для нас тут какая польза? Лучше бы нас допустили. МОК не сказал, когда на соревнования поедут наши прекрасные женщины. Это меня волнует больше», — сказал Губерниев «СЭ».

В МОК заявили, что запрет будет применяться начиная с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Решение направлено на обеспечение справедливости, безопасности и честности турниров с участием женщин.

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Дмитрий Губерниев
МОК
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