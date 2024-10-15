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Губерниев: «ОКР должен быть по-настоящему полезной структурой, чего мы в последнее время не наблюдаем»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем функционировании Олимпийского комитете России.

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента ОКР.

«Пожелаем удачи новым руководителям Олимпийского комитета России. Потому что комитет, как мне кажется, должен выполнять огромную работу по поддержке федераций и для нашего возвращения на международную арену. Комитет должен быть по-настоящему полезной структурой, чего мы в последние месяца или даже годы не наблюдаем», — сказал Губерниев «СЭ».

Поздняков занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.

Дмитрий Губерниев
Станислав Поздняков
ОКР
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