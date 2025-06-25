Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада

Олимпиада

25 июня, 13:22

Губерниев рассказал, что стоит изменить Ковентри: «Должны проводить соревнования в тех странах, где все равны»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможных изменениях с допуском россиян после вступления Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Интересен вопрос договоренности с теми или иными странами. Будет ли оказана визовая поддержка, если спортсмены вернутся? Полно ситуаций, когда МОК не против участия наших спортсменов, а сама страна, которая принимает соревнования, заявляет: «Русских здесь не будет». Должны проводить соревнования в тех странах, где все равны, где нет сегрегации по национальному признаку. Если страны берутся проводить турниры, доступ должен быть для всех. В противном случае этим государствам не давать возможности проводить соревнования, чтобы спортивно-недружественные страны чувствовали свою ответственность», — сказал Губерниев «СЭ».

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Губерниев
Кирсти Ковентри
МОК
Читайте также
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Шведская лыжница готова бойкотировать Олимпиаду, если на нее допустят Россию. Эпатаж от Линн Сван
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
Жуков — о Ковентри: «Пока что особых движений от нее не видно»
Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде
Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • petrovich56

    Митяй вроде бы исчез, теперь их двое.губерляев...

    02.07.2025

  • petrovich56

    Митяя убрали ...теперь их два....отпрыска подтащили...

    02.07.2025

  • petrovich56

    Соревнования надо проводить в Африке...Митяй решил...

    27.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Откуда этому тошнотику что-то знать?

    25.06.2025

  • оппонент

    Тебе то что за печаль свалил я или нет, откуда и куда? Да и аргессоров нашёл не я, а те кто так заявляет (если ты читал внимательно мой пост). НАТО в Югославии - полицейская операция, в результате которой в короткие сроки был установлен мир, проведены выборы и российсое руководство в лице нынешнего президента поздравило избранных. Впрочем твои профашисткие взгяды мне известны. Слушать только то, что хочешь и не воспринимать другие мнения - плохая идея. Вот так вот, дружище.

    25.06.2025

  • Gordon

    Г. минус, не читая.

    25.06.2025

  • Gordon

    Ты свалил, я надеюсь? Нашёл агрессоров... Про НАТО в Югославии молчал наверняка. Как и про Израиль. А про Россию, которая виновата только тем, что долго тянула, - на тебе.

    25.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Губа советует президенту МОК?! Я пропустил новость, когда его избрали советником.

    25.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    "Должны проводить соревнования в тех странах, где все равны...." Ну, тогда России еще долго не видать никаких международных соревнований...

    25.06.2025

  • _Mike N_

    Зачем рекламировать всяких Губошлепов ?

    25.06.2025

    • Фетисов — о Ковентри на посту президента МОК: «Сомневаюсь, что что-то поменяется»

    Свищев призвал главу МОК допустить российских спортсменов

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости