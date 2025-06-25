Губерниев рассказал, что стоит изменить Ковентри: «Должны проводить соревнования в тех странах, где все равны»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможных изменениях с допуском россиян после вступления Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Интересен вопрос договоренности с теми или иными странами. Будет ли оказана визовая поддержка, если спортсмены вернутся? Полно ситуаций, когда МОК не против участия наших спортсменов, а сама страна, которая принимает соревнования, заявляет: «Русских здесь не будет». Должны проводить соревнования в тех странах, где все равны, где нет сегрегации по национальному признаку. Если страны берутся проводить турниры, доступ должен быть для всех. В противном случае этим государствам не давать возможности проводить соревнования, чтобы спортивно-недружественные страны чувствовали свою ответственность», — сказал Губерниев «СЭ».

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.