Губерниев: «Ковентри с самого начала была нацелена на то, что спортсмены всех стран должны выступать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на официальное вступление Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я точно не жду изменений в отрицательную сторону. Ковентри ни раз декларировала, что спорт вне политики и спортсмены должны выступать. По ее поступкам заметно, что она не шарахается из стороны в сторону и держит слово. Ковентри может точечно выполнить взаимодействия с Россией в плане допуска и для развития мирового олимпийского движения. А может не точечно, а вовсе фронтально. Потому что она с самого начала была нацелена на то, что спортсмены всех стран должны выступать. Дальше посмотрим», — сказал Губерниев «СЭ».

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.