23 июня, 18:05

Губерниев: «Ковентри с самого начала была нацелена на то, что спортсмены всех стран должны выступать»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на официальное вступление Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я точно не жду изменений в отрицательную сторону. Ковентри ни раз декларировала, что спорт вне политики и спортсмены должны выступать. По ее поступкам заметно, что она не шарахается из стороны в сторону и держит слово. Ковентри может точечно выполнить взаимодействия с Россией в плане допуска и для развития мирового олимпийского движения. А может не точечно, а вовсе фронтально. Потому что она с самого начала была нацелена на то, что спортсмены всех стран должны выступать. Дальше посмотрим», — сказал Губерниев «СЭ».

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

  • КОТЛИН

    Монсон сказал, что она полностью подконтрольна США. Вот такие и будут решения.

    24.06.2025

  • Aleutov

    95% людей "недоступно понимание того, что перед употреблением каких-либо слов желательно знать их значение:)", ну, по моим ощущениям

    24.06.2025

  • Комсомолец 70-х

    Отвечая на вопрос, он так орал,что сам себя не слышал.

    23.06.2025

  • Gordon

    Г., даже если ты будешь использовать слова "точечно" и "фронтально", ты, всё равно, останешься Г. Тем паче употребление их совершенно не к месту. Но Г. недоступно понимание того, что перед употреблением каких-либо слов желательно знать их значение:)

    23.06.2025

