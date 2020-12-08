Губерниев прокомментировал слова Резцовой об аборте перед Олимпиадой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу слов олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что перед Олимпиадой 1988 года ее заставили сделать аборт.

«Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то, что до родов я сделала аборт, — сказала ранее Резцова в интервью Sports.ru. — Меня заставили, потому что стране нужны были медали. «Она беременная, но нам нужны медали — она не должна рожать», — это исходило от тренеров».

«Все это интересно, но перед Олимпиадой-88 рожать отправилась не только Вяльбе, но и Лазутина, на тот момент чемпионка мира!- написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Их беременность прерывать никто не заставлял? Кроме того, в лыжную эстафету Калгари не попали Вида Венцене, на тот момент обладательница золота в личной гонке и сама Раиса Сметанина, которая стала второй за Венцене на дистанции 10 километров и по спортивному принципу в четверку попадала! Там был такой состав, что все могли спокойно родить и вернуться в 89-м, как и сделали Вяльбе и Лазутина! Но квартира, видимо, только у Анфисы появилась тогда... И уж точно при позднем Горбачеве никто уже никого не заставлял ничего делать... Предложить могли вариант...»

До этого Вяльбе опровергла опубликованные в том же интервью свои слова о применении допинга.