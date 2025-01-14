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Париж-2024

Сегодня, 17:50

Губерниев — о медалях Игр в Париже: «Важно не их качество, а их количество для России»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о качестве медалей Олимпиады в Париже.

«Если мы будем сейчас в России переживать за медали, которых у нас один комплект только... У наших теннисисток они же ничем не покрылись? Значит, им досталось классное серебро. По всему остальному — совершенно насрать, что происходит с парижскими медалями. Гораздо больше интересуют наши медали и то, что происходит у нас в стране. Давайте заниматься медалями собственной страны!» — сказал Губерниев «СЭ».

В Играх-2024 участвовали 15 россиян в нейтральном статусе с запретом на демонстрацию национальной символики, их результаты не учитывались в общем зачете. Медали сумели завоевать только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, взявшие «серебро» в парных соревнованиях.

Ранее издание La Lettre сообщило, что более 100 спортсменов вернули свои олимпийские и паралимпийские медали меньше чем через полгода окончания соревнований из-за повреждений и ржавчины.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

Александр Абустин

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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