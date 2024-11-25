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Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова про Исинбаеву: «Лицемерие — наше все!»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева — предатель Родины.

«Она слетела с катушек, с моей точки зрения. Ничего кроме легкой улыбки морального презрения не вызывает. Пусть продолжает дальше. Эти люди активно сейчас занимаются самым главным — они себя закапывают. Потому что возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится. Они закапывают себя, а вместе с этим немножко и спорт. Потому что мы видим, что аукается всем.

Но министр спорта Дегтярев сказал, что другого пути нет, кроме как договариваться. Елена Исинбаева — это краса и гордость российского спорта. Обернувшись в российский флаг, она бегала круги почета после великих побед. Если она живет где-то не там, с точки зрения таких, как Вяльбе, то это ее право», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев вспомнил период карьеры Вяльбе во время распада СССР.

«Когда разваливался Советский Союз, я что-то не помню, чтобы Елена Валерьевна в сборной выступала по поводу того, куда дели ее красное знамя. На коммерческих стартах они все выступали с удовольствием, зарабатывая деньги. А теперь всем рассказывают, что мы не думали об этом. Это вранье! Елена Валерьевна Вяльбе стояла у истоков коммерческих лыж и прекрасно зарабатывала на этапах Кубка мира, имея спонсоров и прочее. Поэтому лицемерие — наше все!», — добавил Губерниев.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Александр Абустин

Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
Елена Исинбаева
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