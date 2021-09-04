Губернатор Приморского края: «Проведение Олимпиады во Владивостоке должно быть экономически целесообразно»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал возможное проведение Олимпиады во Владивостоке в 2036 году.

«Наш регион был центром подготовки к успешным для России Олимпийским играм в Токио, и половина наших медалей была завоевана спортсменами, которые готовились здесь. Именно поэтому мы обратились к президенту, чтобы у нас появились центры для некоторых видов спорта. Президент дал команду проработать этот вопрос совместно с Дмитрием Чернышенко и Олегом Матыциным. Должны понять, центры по каким видам спорта могут быть здесь во Владивостоке, в Приморском крае», — приводит слова Кожемяко ТАСС.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи. Также в 1980-м в Москве проходили летние Олимпийские игры.