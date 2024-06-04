Карякин: «Лично для меня Франция — недружественная страна»

Гроссмейстер Сергей Карякин выразил мнение, что в условиях изоляции российского спорта необходимо проводить соревнования с дружественными странами.

— Вы сторонник того, чтобы делать шоу из спорта в условиях изоляции или пытаться вернуться на международные соревнования? Какой вектор нам выбрать?

— Я считаю, что нам нужно соревноваться с дружественными странами. Что касается шахмат, то тут есть определенные движения в правильном направлении. Я имею ввиду то, что переход ФШР в азиатскую федерацию верный. У нас там больше перспектив и сильнее конкуренция. Лично для меня Франция — недружественная страна, — сказал Карякин.

28 февраля Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую федерацию. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.