Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 12:00

Голованов: «Я отработал много парных репортажей. Но ни с кем мне не было так комфортно в эфире, как с Гусевым»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» рассказал о своем коллеге Викторе Гусеве.

— Пару лет назад Виктор Гусев включил тебя в тройку лучших комментаторов. И добавил: «На Олимпийских играх Голованов совершенно незаменим. Следит практически за всеми видами спорта. Он очень талантливый человек! Правда, немедийный. Что сейчас я пытаюсь исправить». В чем это выражалось?

— В приглашении на корпоративные проекты. Хоккейные матчи на Красной площади, футбольные фестивали... Витя пытается расширить сферу моей деятельности. За что ему искренне благодарен.

Кстати! Я отработал много парных репортажей. Но ни с кем мне не было так комфортно в эфире, как с Гусевым. Мы всегда на одной волне, у нас схожие взгляды на жизнь. Можем легко подхватить мысль друг друга, развить ее — при этом ни о чем не договариваясь.

Чувство локтя — важнейший фактор в парном комментарии. У Вити потрясающе развито это качество. Если ты что-то пропустил, растерялся, «поплыл», он не будет, как некоторые коллеги, ерничать, смаковать ляп, устраивать пикировку в эфире. Наоборот, поможет, подберет правильные слова, мгновенно найдет выход из положения.

И еще. Телевизионщики любят позубоскалить, обсудить коллег за глаза. Витя же в силу интеллигентности и высочайших нравственных принципов никогда себе такого не позволяет. В комментаторском мире это большая редкость.

Андрей Голованов (справа) и&nbsp;Виктор Гусев на&nbsp;ЧМ-2014 по&nbsp;хоккею в&nbsp;Минске. Андрей Голованов: «Короткую программу Плющенко комментировал вслепую. Когда закончил, вся студия Первого канала зааплодировала»

Виктор Гусев
Читайте также
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости