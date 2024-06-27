Станислав Поздняков: «Для ОКР форум юных олимпийцев является знаковым мероприятием»

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о программе VI Международного форума юных олимпийцев, который стартовал в Якутске в рамках VIII Международных спортивных игр «Дети Азии».

— Для ОКР Международный Форум юных олимпийцев является знаковым событием. — подчеркнул Поздняков. — Наша главная цель — защита юного поколения спортсменов от тлетворного влияния негативных факторов, в первую очередь, запрещенных препаратов, допинга. Мы поставили задачу с самого юного возраста доносить ребятам информацию о том, что можно и нужно побеждать честно.

Сейчас, когда формат несколько изменился, мы в большей степени проводим мероприятия мотивационного и образовательного характера. К нам подключились титулованные олимпийцы, спортивные руководители. Такая передача опыта всегда характерна для спортивной отрасли. У нас здесь и большая программа по линии РУСАДА, и площадка нашего Инновационного центра, который представлен очень широко. Буквально недавно я сам провел тестирование, посмотрел на собственном опыте, как эта система действует. Поэтому, уверяю вас, те возможности, которые сейчас появляются у юных спортсменов, безусловно помогут им.

В нынешнем году в форуме примут участие 250 юных спортсменов из 24 стран мира.