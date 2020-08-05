Глава ОКР Поздняков назвал решение набсовета РУСАДА по Ганусу однозначным

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) учредителям организации рассмотреть вопрос об увольнении генерального директора Юрия Гануса.

«Набсовет РУСАДА озвучил сегодня свои рекомендации Общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА, — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР. — Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из ПКР дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с Уставом РУСАДА.

На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились. Члены Наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны ВАДА, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер.

И сегодняшние решения Набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно".

Вопрос об увольнении Гануса будет рассмотрен учредителями РУСАДА позднее. Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.