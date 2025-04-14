Дегтярев — о сроках восстановления статуса ОКР в МОК: «По моей оценке, через 2-3 месяца»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что статус организации в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлен в течение двух-трех месяцев.

«Юридических оснований для отстранения нет, наш олимпийский комитет будет признан в ближайшее время. По моей оценке, через два-три месяца», — цитирует Дегтярева ТАСС.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. CAS пришел к выводу, что исполком МОК не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.