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Олимпиада

14 апреля, 11:50

Дегтярев — о сроках восстановления статуса ОКР в МОК: «По моей оценке, через 2-3 месяца»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что статус организации в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлен в течение двух-трех месяцев.

«Юридических оснований для отстранения нет, наш олимпийский комитет будет признан в ближайшее время. По моей оценке, через два-три месяца», — цитирует Дегтярева ТАСС.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. CAS пришел к выводу, что исполком МОК не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
МОК
ОКР
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