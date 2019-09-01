Глава НОК Японии заявил о желании провести самую качественную Олимпиаду

Руководитель Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита рассказал, чего он ждет от Олимпиады-2020 в Токио.

— Конечно, я с волнением жду Игр. Для меня было очень неожиданно возглавить национальный олимпийский комитет страны за год до Олимпиады. Это произошло 27 июня. Три-четыре месяца назад все говорили мне: «Ямасита, ты должен это принять, отказываться нельзя, только ты справишься с этим», — цитирует Ямаситу ТАСС. — Да, у меня нет большого опыта руководства НОК, но за два месяца работы на этом посту мне помогали все — друзья, коллеги, весь японский народ. Мы хотим провести самые качественные Игры.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.