Глава МОК рассказал, от чего зависит участие России в отборе на Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участие российских спортсменов в квалификационных соревнованиях за право участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года будет зависеть от политической ситуации.

Квалификационные соревнования начнутся в 2022 году, Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024-го.

«Мы должны по этому вопросу двигаться шаг за шагом, сейчас в качестве мер мы выбрали рекомендацию, о которой вы знаете, — приводит ТАСС слова Баха. — Дальше мы должны следить за развитием политической ситуации, поскольку не знаем, как она будет развиваться во всем мире. Мы продолжаем отслеживать ситуацию, которая зависит от политических реалий. Если ситуация изменится, то мы примем соответствующее решение».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.