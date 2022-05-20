Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 18:52

Глава МОК рассказал, от чего зависит участие России в отборе на Олимпиаде-2024

Бах: «Участие сборной России на Олимпиаде-2024 будет зависеть от политической ситуации»
Читать «СЭ» в

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участие российских спортсменов в квалификационных соревнованиях за право участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года будет зависеть от политической ситуации.

Квалификационные соревнования начнутся в 2022 году, Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024-го.

«Мы должны по этому вопросу двигаться шаг за шагом, сейчас в качестве мер мы выбрали рекомендацию, о которой вы знаете, — приводит ТАСС слова Баха. — Дальше мы должны следить за развитием политической ситуации, поскольку не знаем, как она будет развиваться во всем мире. Мы продолжаем отслеживать ситуацию, которая зависит от политических реалий. Если ситуация изменится, то мы примем соответствующее решение».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: tass.ru
Томас Бах
4
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава МОК Бах заявил об ухудшении отношений с российским правительством
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости