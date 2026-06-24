Ковентри заявила, что участники Олимпиад должны определяться результатами, а не политикой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на сессии организации в Лозанне отметила, что спортсмены для участия в Олимпийских играх должны определяться результатами, а не политическими процессами.

По ее словам, в МОК знают о сильном желании защищать один из самых уникальных аспектов Игр — возможность атлетов со всего мира собираться вместе и мирно участвовать в соревнованиях.

«Это может быть только тогда, когда спорт остается нейтральным пространством, где каждому спортсмену рады и проявляется ко всем одинаковое уважение, где люди могут собраться вместе, несмотря на политические разногласия, где участие определяется спортивными достижениями, а не политикой», — цитирует Ковентри ТАСС.

Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета 23 июня 2025 года. На этом посту она сменила Томаса Баха, который руководил организацией с 2013-го.