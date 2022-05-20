Глава МОК Бах заявил об ухудшении отношений с российским правительством

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признал, что отношения организации и российского правительства сильно ухудшились из-за допинговых скандалов и ситуации на Украине.

«Мы начали сессию в Пекине в феврале не так давно, но мир с этих пор очень сильно изменился, — приводит РИА «Новости» слова Баха. — «Дайте миру шанс» — сказал я на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Но оказалось, что мы можем только просить о том, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось, так как наши отношения с российским правительством сильно ухудшились».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Это произошло из-за допинговых скандалов и других событий. Мы были вынуждены принять действия. Международные федерации активно поддержали наши рекомендации. Мы снова получили поддержку от всех наших акционеров», — отметил Бах.

По словам главы МОК, санкции к российскому спорту — это защитные меры.