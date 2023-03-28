Бах: «Решение об участии атлетов на международных соревнованиях должно определяться на спортивных основаниях»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании исполкома МОК поделился мнением о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Спортивные организации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях», — цитирует Баха ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.