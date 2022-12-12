Глава FINA заявил, что Азиатские игры могут стать платформой для россиян при отборе на Олимпиаду

Глава организации Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что Азиатские игры могут стать платформой для участия российских спортсменов в квалификации на Олимпийские игры в Париже.

«Может быть, Азиатские игры смогут стать платформой для российских спортсменов при квалификации на Олимпийские игры», — цитирует Аль-Мусаллам ТАСС.

В пятницу Олимпийский совет Азии на саммите предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе.