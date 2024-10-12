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Париж-2024

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Генсек олимпийского комитета Белоруссии Санкович встретилась с Бахом в штаб-квартире МОК

Сергей Разин
корреспондент
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Ксения Санкович и Томас Бах.
Фото НОК Белоруссии

Генеральный секретарь НОК Белоруссии Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанне, сообщает пресс-служба белорусского комитета.

В ходе визита Санкович встретилась с президентом МОК Томасом Бахом, а также с представителями отдела МОК по связям с национальным олимпийскими комитетами. На встрече также обсуждалось возможное участие белорусских атлетов в международных соревнованиях.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. На Олимпиаде-2024 представители России и Белоруссии выступали в качестве нейтральных спортсменов.

Томас Бах
МОК
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