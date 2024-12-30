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Париж-2024

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Французские пловцы пожаловались на заржавевшие медали Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Бронзовая медаль Игр-2024 Йоханна Ндойе-Бруара.
Фото соцсети

Французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар пожаловались на заржавевшие медали Олимпийских игр-2024 в Париже.

Секки опубликовал фото медали, которая сильно облезла. Позже его поддержал Ндойе-Бруар, который выложил фото испортившейся медали с подписью «Париж 1924».

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Секки и Ндойе-Бруар стали бронзовыми призерами Игр-2024 в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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