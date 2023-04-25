Фонд гонщика Никиты Мазепина обратился к Баху с открытым письмом

Благотворительный фонд «Мы выступаем как один», основанный российским автогонщиком Никитой Мазепиным, обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с открытым письмом.

«Уважаемый президент, миссия олимпийского движения — объединение всего мира. Основополагающий принцип, согласно которому спорт должен был нейтральным. Заложенные в хартии принципы не позволяют какой-либо дискриминации: по национальному признаку, половой ориентации, вероисповеданию и так далее. Именно поэтому ни один спортсмен не должен быть отстранен из-за принадлежности к какой-либо сборной. Благодаря соблюдению всех олимпийских традиций все больше представителей мирового спортивного сообщества высказываются о качестве соревнований, куда не допускают российских атлетов. Разрушение этих устоев не способствует развитию спорта, это стало очевидно. Спортивный арбитражный суд снял санкции со всех российских спортсменов. Мы строго придерживаемся позиции, что все атлеты должны иметь равные условия по допуску на Олимпийские игры. В частности, это касается каких-либо индивидуальных проверок, выходящих за рамки Олимпийской хартии и антидопинговых правил», — приводит текст письма РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора фонда Елену Руфову.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно рекомендациям, международным федерациям предлагается допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.