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Фигуристы принесли сборной России золото и серебро в парах на юношеской Олимпиаде

15:10

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями на юношеских Олимпийских игр в парном катании, которые проходят в швейцарской Лозанне. По сумме двух прокатов пара набрала 199,21 балла.

Серебро завоевал еще один российский дуэт — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов c суммой 175,42 балла. Бронза — у грузинской пары Алина Бутаева/Лука Берулава.

Лозанна (Швейцария)

Зимние юношеские Олимпийские игры

Пары

Итог

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 199,21

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 175,42

3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) — 157,29

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