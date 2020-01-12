Фигуристы принесли сборной России золото и серебро в парах на юношеской Олимпиаде

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями на юношеских Олимпийских игр в парном катании, которые проходят в швейцарской Лозанне. По сумме двух прокатов пара набрала 199,21 балла.

Серебро завоевал еще один российский дуэт — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов c суммой 175,42 балла. Бронза — у грузинской пары Алина Бутаева/Лука Берулава.

Лозанна (Швейцария)

Зимние юношеские Олимпийские игры

Пары

Итог

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 199,21

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 175,42

3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) — 157,29

? Это золото! Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов — лучшие в парном катании!



И достаточно посмотреть видео, чтобы в этом убедиться ?#Lausanne2020



Ещё больше видео — на Olympic Channel https://t.co/1dMT47mojG pic.twitter.com/C2IvbgSdSi — Олимпийские игры (@Olympic) January 12, 2020