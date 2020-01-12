Фигуристы принесли сборной России золото и серебро в парах на юношеской Олимпиаде
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями на юношеских Олимпийских игр в парном катании, которые проходят в швейцарской Лозанне. По сумме двух прокатов пара набрала 199,21 балла.
Серебро завоевал еще один российский дуэт — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов c суммой 175,42 балла. Бронза — у грузинской пары Алина Бутаева/Лука Берулава.
Лозанна (Швейцария)
Зимние юношеские Олимпийские игры
Пары
Итог
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 199,21
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 175,42
3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) — 157,29
? Это золото! Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов — лучшие в парном катании!— Олимпийские игры (@Olympic) January 12, 2020
И достаточно посмотреть видео, чтобы в этом убедиться ?#Lausanne2020
Ещё больше видео — на Olympic Channel https://t.co/1dMT47mojG pic.twitter.com/C2IvbgSdSi
? Серебро в парном катании также выиграли россияне — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, наши самые пламенные поздравления!#Lausanne2020 pic.twitter.com/XomCrSHcSG— Олимпийские игры (@Olympic) January 12, 2020