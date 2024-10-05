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Сегодня, 00:49

ФИФА попросит включить футзал и пляжный футбол в программу Олимпийских игр

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футзальные мячи.
Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) обратится к международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой включить футзал и пляжный футбол в программу олимпийских видов спорта.

Как сообщает Globo Esporte, в документе, опубликованном на заседании совета ФИФА в этот четверг, в котором организация излагает свои стратегические цели на цикл до 2027 года, говорится, что организация сделает официальное предложение о включении футзала и пляжного футбола в олимпийскую программу.

«Учитывая уровень участия во всем мире, ФИФА также предложит, чтобы и футзал, и пляжный футбол рассматривались как отдельные футбольные дисциплины на Олимпийских играх в будущем», — говорится в тексте, в котором также говорится, что организация потребует увеличения количества участников женского турнира по футболу — с 12 до 16 команд.

ФИФА организует чемпионаты мира по футзалу с 1989 года, а чемпионаты мира по пляжному футболу — с 2005 года. Бразилия является шестикратным чемпионом мира по пляжному футболу ФИФА, выиграв свой шестой титул в этом году в ОАЭ, и пятикратным чемпионом мира по футзалу.

Мини-футбол
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