ФХР поблагодарила образовательный центр «Сириус» за помощь в подготовке к Юношеским играм

Федерация хоккея России на своем официальном сайте поблагодарила образовательный центр «Сириус» за всестороннюю поддержку и помощь в подготовке юниорской сборной до 16 лет, ставшей победителем Юношеских олимпийских игр.



— В течение трех лет Федерация хоккея России и Центр «Сириус» в стратегическом партнерстве реализуют уникальную, не имеющую аналогов в мире, программу по выявлению отбору и подготовке кандидатов в юношеские сборные команды России, — отметил первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. — Совместно мы работаем по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина» — единственной в своем роде и уникальной программе, в которой учтен опыт ведущих отечественных и зарубежных школ и которую бесплатно могут изучать все тренеры, родители и юные хоккеисты.

Наши юниорские сборные регулярно проводят сборы на базе «Сириуса» в Сочи, получая все необходимое для тренировок и качественной подготовки. Все команды, завоевавшие медали последних турниров — серебро на ЮЧМ-2019 и МЧМ-2020, золото на Кубке Глинки/Гретцки, Кубках Вызова в Канаде и юношеской олимпиаде, проводили сборы и товарищеские матчи и турниры в «Сириусе». Убежден, что вклад образовательного центра положительно сказался на результатах наших сборных и принесет еще очень много пользы.