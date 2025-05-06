Олимпиада
6 мая, 20:18

Фетисов — об отказе МОК в аккредитации СМИ: «Идет попирание всех прав»

Сергей Ярошенко

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал предварительный отказ МОК в аккаредитации неспортивных российских СМИ.

Российских журналистов лишают аккредитаций на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Париже.Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

«О какой справедливости мы можем говорить, когда идет попирание всех прав, в том числе прав, связанных с прессой. У меня никакого оптимизма на счет изменения ситуации нет. Сюда можно ехать, сюда — нельзя, тут вы стойте и ждите, пока вам скажут. Рассчитывать на что-то хорошее не приходится», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 представителям непрофильных российских СМИ, подчеркнув, что может пересмотреть это решение осенью текущего года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Вячеслав Фетисов
МОК
