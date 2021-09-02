Фетисов оценил возможность проведения летней Олимпиады-2036 во Владивостоке
14:17
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление мэра Владивостока Константина Шестакова о намерении побороться за проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
«У нас есть хороший пример. Это Сочи! Когда не было ничего, но хорошая грамотная работа тех, кто отвечал за это, и моя в том числе , позволила Сочи провести лучшую зимнюю Олимпиаду. Лучше Российской Федерации никто не проводит крупные международные турниры и форумы. Мы это уже доказали. Идея интересная. Да и Сочи может рассказать, как это сделать . В добрый путь!», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее мэр Владивостока Констанин Шестаков подчеркнул, что проведение Олимпиады позволит создать городу дополнительную инфраструктуру.
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