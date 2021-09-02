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Фетисов оценил возможность проведения летней Олимпиады-2036 во Владивостоке

14:17
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление мэра Владивостока Константина Шестакова о намерении побороться за проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«У нас есть хороший пример. Это Сочи! Когда не было ничего, но хорошая грамотная работа тех, кто отвечал за это, и моя в том числе , позволила Сочи провести лучшую зимнюю Олимпиаду. Лучше Российской Федерации никто не проводит крупные международные турниры и форумы. Мы это уже доказали. Идея интересная. Да и Сочи может рассказать, как это сделать . В добрый путь!», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее мэр Владивостока Констанин Шестаков подчеркнул, что проведение Олимпиады позволит создать городу дополнительную инфраструктуру.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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