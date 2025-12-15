Фетисов объяснил, что необходимо развивать в отечественном спорте в 2026 году

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о развитии российского спорта в 2026 году.

«В приоритете должен быть детский спорт, чтобы хоккей был доступен для всех семей. Пока прогресса в этом нет. Нужно, чтобы наши чемпионаты проходили при полных трибунах. То есть ребята отстранены от соревнований сейчас, а мы не можем прийти их поддержать. Они отстранены, одних допускают — других нет. Это тоже вызывает кучу вопросов. Процесс возвращения идет, но, во что это выльется, мне не ясно», — сказал Фетисов «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года.